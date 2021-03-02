SAMSUN - Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı
- Okul bahçesinde öğrencilerin dolaşması - Okul idaresinin öğrencileri mesafe, maske ve hijyen konusunda uyarıları - Öğrencilerin okul girişinde ateşlerinin ölçülmesi - Öğrencilerin ellerini dezenfektan ile temizlemesiSAMSUN - Samsun 'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı. Okullarda öğrenciler sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda sık sık uyarıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım