Samsun Valisi’nin korona dedektifleri

-telefon fotoğraf makinesi detayları

-Vali Dağlı röportaj

-Cemil Uçan röportaj

-Kemal Katırcıoğlu röportaj

-kalabalık yerlerin detayları



( SAMSUN ) -- Kalabalık yerlerin fotoğrafını çekip valiye iletiyorlar SAMSUN



- Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın yakın korumaları ile fotoğrafçılarından oluşan 8 kişilik 'özel ekip' şehrin kalabalık yerlerini fotoğraflayıp kendisine iletiyor. Çekilen fotoğrafları inceleyen Vali Dağlı, kalabalık yerlere anında müdahale ediyor. Korona virüs vakaların artış gösterdiği Samsun'da valilik yeni tedbirler alıyor. Samsun Valisi Zülkif Dağlı'nın yakın korumaları ve fotoğrafçıları yoğunluk olan cadde ve sokaklar ile pazar yerlerinin belirli aralıklarla fotoğrafını çekerek anında Vali Dağlı'ya ulaştırıyor. Yoğun olduğu tespit edilen bölgelere Vali Dağlı anında polis ekiplerini sevk ediyor. "Tedbirlerimizi arttırdık" Samsun Valisi Zülkif Dağlı, korona virüse karşı tedbirin önemine işaret ederek, "Tedbirlerimizi artırdık. Bugünlerde HES kodu denetimlerini sıklaştırıyoruz. Alınan tedbirlerin sonucunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Rehavete kesinlikle kapılmayalım. Samsun olarak bu işi titizlikle, dikkatle takip etmek durumundayız. Bu süreci vatandaşlarımızın desteği ve yardımı olmadan sürdürmemiz kesinlikle mümkün değil. Vatandaşlarımızın duyarlılıklarının hat safhada olmasını özellikle rica ediyorum. Bu süreci hep birlikte yöneteceğiz" dedi.

Vatandaşlardan uyulamaya destek Vatandaşlar ise yapılan bu uygulamayı olumlu karşıladı. Cemil Uçan, "Uygulamalar halka artı olarak dönüyor. Samsun Valiliği’nin yapmış olduğu bu uygulama çok güzel. Uygulamayı destekliyorum. İnsanların maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyması gerekir. Samsun'da yoğunluk fazla, insanların artık daha dikkatli olması gerekiyor" diye konuştu.

Kemal Katırcıoğlu isimli vatandaş ise, "Vatandaş olarak tedirginiz. Diğer illere göre Samsun'un kötü bir durumda olduğunu öğrendik. Alınan tedbirlere biz vatandaş olarak destek veririz. Bunlar bizim için yapılıyor. Vali Bey'in yaptığı uygulamayla bizi düşünmesi bizi sevindirdi" şeklinde konuştu.

Vali Dağlı’nın yakın korumaları ile fotoğrafçıları ilçeleri de gezerek fotoğraf çekiyor ve kendisine anlık bilgi iletiyor. (FAU-SLH-



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