SAMSUN - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
- Zanlının adliyeden çıkışı ve polis aracına bindirilmesi Samsun 'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandıSAMSUN (AA) - Samsun 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik istihbarat üzerine çalışma yürüttü.Ekipler, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde uyuşturucuyla yakalanan kadın şüpheli S.S'nin evinde yaptığı aramada, 38,02 gram sentetik uyuşturucu, 3,77 gram metamfetamin ve 7 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirdi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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