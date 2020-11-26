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26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
SAMSUN - Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

SAMSUN - Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

- Jandarma ekiplerinin eş zamanlı adreslere baskın yapması - Baskın yapılan yerlerde arama yapılması - Narkotik köpeğinin uyuşturucu bulması - Uyuşturucuların ve tabancaların bulunması Samsun 'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandıSAMSUN (AA) - Samsun 'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Bafra'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Fevziçakmak ve Azay mahallelerinde 5 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 1 kilo 400 gram kubar esrar, 2 metamfetamin içme aparatı, 37 litre etil alkol, 4 litre etil alkolden elde edilen içki, biri otomatik 2 tabanca, 2 av tüfeği, ses tabancası ve 30 mermi ele geçirildi.Operasyonda, şüpheliler A.K. (43), A.K. (41) ve A.K. (60) gözaltına alındı.

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