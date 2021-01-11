Samsun'un tüm okullarından İstiklal Marşı sesleri yükseldi

-Okulun dışarıdan detayları

-İstiklal Marşı

-Müdür Esen konuşma



( SAMSUN ) -- Müdür Esen: "Okullarımızı yüz yüze açacağımız günleri heyecanla bekliyoruz" SAMSUN



- Samsun'da bulunan yaklaşık 1400 okulun tamamında bayrak töreni yapıldı, İstiklal Marşı okundu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çağrısı üzerinde Samsun'da müdürler, öğretmenler ve evlerde kalan vatandaşların katılımıyla İlkadım ilçesinde bulunan Arıburnu İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Okulun bahçesinde protokol üyeleri İstiklal Marşı okurken vatandaşlar ise evinin balkon ve camlarına Türk Bayrakları asarak bu coşkuyu yaşadı. Tören sonrası açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "2020-2021 eğitim-öğretim yılı salgının gölgesinde belli kademelerde başlamıştı. Belli sınıflar düzeyinde yüz yüze eğitimi de başlatmıştık. Ancak salgının hızını artırması neticesinde yeninden yüz yüze eğitime ara verildi.

Yaklaşık 1 aydan beri yüz yüze eğitim yapamıyoruz. Böylesi bir ortamda okulu canlı tutmak tekrar açılacağımız günlere belki yürürken o heyecanımızı toplumla paylaşmak için okullarımızın yeniden ses vermesini arzu ettik. Bakanlığımızın talimatıyla 81 ilde olduğumuz gibi Samsunumuzda da bugün bütün okullarımızda yaklaşık 1400 okulumuzda saat 10.00 itibarıyla İstiklal Marşımız söylendi. Okulda bulunan görevliler eşliğinde İstiklal Marşımızı gür bir ses ile heyecanla, aşkla söylemiş olduk. Çevreden de gördüğünüz gibi tüm toplumun ailelerimizin velilerimizin bu sürece katılmasını arzu ettik. Evlerinden bayraklarını açarak bu coşku eşlik etmelerini istedik. Toplumun büyük bir kesiminde de bunun büyük bir heyecanla paylaşıldığını biliyoruz. Bugünden söylüyoruz ki yeniden okullarımızı yüz yüze açacağımız günleri heyecanla bekliyoruz. Toplum olarak maske, mesafeye ve temizliğe dikkat ettiğimiz takdirde okullarımız en temiz, güvenli yerler olduğunu biz geçmişte gösterdik. Bundan sonra da göstereceğiz" dedi.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program sona erdi. (FAU-SLH-



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