Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
SAMSUN - Trafik kazaları MOBESE kameralarında

SAMSUN - Trafik kazaları MOBESE kameralarında

- Kaza anları MOBESE kameralarında Samsun 'da trafik kazaları MOBESE kameralarındaSAMSUN (AA) - Samsun 'da meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Samsun kent merkezinde şubat ayında yaşanan bazı trafik kazalarının MOBESE kameralarınca kaydedilen görüntülerini basınla paylaştı.Kent Güvenliği Yönetim Sistemi'nce kayıt altına alınan görüntülerde, Atatürk Bulvarı Yeni Mahalle Kavşağı'na sağ şeritten girmek isteyen otomobil ile sol şeritte seyreden otomobilin çarpışma anları yer alıyor.Yine Atatürk Bulvarı'nda Kılıçdede Kavşağı'ndan çıkan pikap ile Çarşamba ilçesi istikametine seyir halindeki otomobilin çarpışması ve dikkatsiz bir otomobil sürücüsünün boş yolda park halindeki bir otomobile çarpması da kameralarca kaydedildi.Trafik Başkanlığı, görüntülerde, "Trafik kurallarına uysalardı bu kazalar olmayabilirdi." notunu da paylaştı.

Salar Kamera 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı