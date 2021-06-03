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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
SAMSUN - Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

SAMSUN - Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan araçların görüntüsüSAMSUN (AA) - Samsun 'un Çarşamba ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı. Samsun - Ordu kara yolu Irmaksırtı mevkisinde Ordu istikametine seyir halindeki Mustafa Özdemir (39) yönetimindeki BMY 5506 yabancı plakalı otomobil, aynı yöne seyreden ve kavşaktan dönmek için yavaşlayan İbrahim İsmet Piroğlu (55) yönetimindeki 06 KA 1565 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil kullanılamaz hale geldi.Kazada otomobilde sıkışan ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Mustafa Özdemir ağır yaralandı.Yaralı Özdemir, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine sevk edildi.

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