SAMSUN - Terör örgütü DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 3 şüpheli yakalandı
- Samsun Emniyet Müdürlüğü - Zanlıların emniyete getirilmesi Samsun 'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 3 şüpheli yakalandıSAMSUN (AA) - Samsun 'da düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda, Irak uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri belirlenen Irak uyruklu 3 şüpheli yakalandı.Zanlıların ikametlerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.
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