SAMSUN - Tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangında bir işçi dumandan etkilendi
- Yangın çıkan fabrikanın havadan görüntüsü - İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları - Yanan fabrika Samsun 'da tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangında bir işçi dumandan etkilendiSAMSUN (AA) - Samsun 'un Bafra ilçesi bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangında dumandan etkilenen işçi hastaneye kaldırıldı.Alparslan Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasının depo bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye tarafından söndürülen yangında, fabrikada çalışan işçilerden Ayşe H. (40) dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada, fabrikada mesaiye bir günlük ara verildi.
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