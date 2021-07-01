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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
SAMSUN - 'Tefecilik' operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede

SAMSUN - 'Tefecilik' operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede

SAMSUN - "Tefecilik" operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede - Samsun Adalet Sarayı binası - Şüphelilerin adliyeye getirilişi Samsun 'da "tefecilik" operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyedeSAMSUN (AA) - Samsun 'da düzenlenen "tefecilik" operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.Zanlılardan 3'ü ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.Sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli, adliyeye götürüldü.Tefecilik iddialarına yönelik soruşturma kapsamında 29 Haziran'da kent merkezi ve Çarşamba ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 zanlı gözaltına alınmıştı.

Operasyon Akalan Tefecilik Gözaltı Avcılık 

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