SAMSUN - Su şişesiyle sağlık çalışanını darp iddiası
- Sağlık çalışanı darp anı güvenli kamerası Samsun 'da su şişesiyle sağlık çalışanını darp iddiasıSAMSUN (AA) - Samsun 'da tartıştığı sağlık çalışanını su şişesiyle darbettiği öne sürülen genç kız gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, E.Ç. (17), annesiyle gittiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık çalışanı N.Y. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.Tartışmanın büyümesi üzerine genç kız, elindeki su şişesiyle sağlık çalışanını yaraladı.Kaşı açılan N.Y, beyaz kod verdi. E.Ç, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.Yaralanan sağlık çalışanı, aynı hastanede tedavi edildi.
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