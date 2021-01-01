Samsun sokakları sessizliğe büründü

-Belediye ve yedaş ekiplerinin çalışması

-Kuş ve köpek detay

-Boş sokak detay

-detaylar



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun kısıtlamanın ilk günü sembol mekanlar bomboş kaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam 21.00'den itibaren başladı.

80 saatlik kısıtlamanın ilk gününde Samsun sokakları ıssız kaldı. Samsun’un sembol yerlerinden ve her gün binlerce kişinin uğrak yeri olan Cumhuriyet Meydanı ve Mecidiye Çarşısı bomboş bir halde görüntülendi. Boş kalan cadde, sokak ve meydanlar sokak hayvanlarına kaldı. Kısıtlamayı fırsat bilen Samsun Büyükşehir Belediyesi ve YEDAŞ ekipleri boş sokaklarda temizlik, onarım ve düzenleme çalışmaları yaptı. Samsun'un kısıtlamaya uyduğu gözlendi.



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