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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
SAMSUN - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

SAMSUN - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

- Sokağa çıkma kısıtlaması - Samsun il merkezi - Cadde ve sokaklar - Trafik ekiplerinin denetimi Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyorSAMSUN (AA) - Samsun , Kastamonu, Çorum, Çankırı, Sinop, Amasya ve Tokat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu. Samsun 'da kentin en işlek noktalarından İstiklal, Gazi, Saathane ve Mecidiye caddeleri, Tarihi Taşhan etrafı ile Cumhuriyet Meydanı, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü.İnsanların yoğun ilgi gösterdiği Atakum sahili de boş kaldı.Kastamonu'nun işlek noktalarından Nasrullah ve Cumhuriyet meydanlarında da sessizlik hakim.Çorum'da sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesiyle cadde ve sokaklar boş kaldı.Vatandaşların diğer günlerde yoğunluk oluşturduğu park ve meydanlar, kısıtlamayla birlikte sessizliğe büründü.Amasya'da ise Şehzadeler Gezi Yolu ve Yavuz Selim Meydanı sessizleşti.Çankırı'da da Atatürk Bulvarı, Anıt Alanı ve Belediye Meydanı kısıtlamanın başladığı saatten itibaren boşaldı.Tokat'ta meydan ve caddelerde sessizlik hakim oldu. Kentin en işlek yerleri Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı, kısıtlama dolayısıyla sessizleşti.Sinop'ta da kısıtlama nedeniyle sessiz bir gün geçiriliyor.

Koronavirüs Hava Sıcaklıkları Osmanpaşa 

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