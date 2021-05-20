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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
SAMSUN - Silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

SAMSUN - Silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

- Olay yerinden görüntüler - Polis ekiplerinin olaya müdahalesiSAMSUN (AA) - Samsun 'un Çarşamba ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi’nde Şakir S, oğlu Serhat S. ve Serhat S'nin kayınbiraderi Murat Y. arasında tartışma çıktı. Alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iki grup birbirine silahla ateş etmeye başladı.
Çatışmada ağır yaralanan Serhat S. kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı.Yaralılardan Şakir S'nin tedavisi Çarşamba Devlet Hastanesi’nde devam ederken, ağır yaralanan Murat Y. ise buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

İlk Müdahale Silahlı Kavga Kayınbirader 

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