SAMSUN - Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker son yolcuğuna uğurlandı
- Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'in cenaze namazının kılınması - Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'in naaşının taşınmasıŞehit Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker son yolcuğuna uğurlandıSAMSUN (AA) - Pençe - Yıldırım Harekatı kapsamında, el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Jandarma Uzman Çavuş Samet Şeker son yolculuğuna uğurlandı.
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