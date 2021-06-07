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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
SAMSUN - Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker son yolcuğuna uğurlandı

SAMSUN - Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker son yolcuğuna uğurlandı

- Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'in cenaze namazının kılınması - Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'in naaşının taşınmasıŞehit Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker son yolcuğuna uğurlandıSAMSUN (AA) - Pençe - Yıldırım Harekatı kapsamında, el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Jandarma Uzman Çavuş Samet Şeker son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Hastane Cenaze Cenaze Namazı 

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