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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
SAMSUN - Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı Samsun Emniyeti unutmadı

SAMSUN - Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı Samsun Emniyeti unutmadı

- Samsun Emniyet Müdürlüğü personelinin şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesini ziyareti ve aileye Şenay Aybüke Yalçın'ın karakalem portresini takdim etmesiŞehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı Samsun Emniyeti unutmadıSAMSUN (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde, Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın karakalem portresi, tüm şehit öğretmenler anısına Yalçın'ın ailesine takdim edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli bir personel tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Aybüke Yalçın'ın karakalem portresi çizildi. Portre ve hazırlanan mektup, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesine tüm şehit öğretmenlerin anısına evlerinde teslim edildi. İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ın, ülke ve millet adına değerli bir evlat yetiştirdikleri için Necmettin Yılmaz'ın ailesine teşekkürleri de iletildi. Şehit öğretmenin ailesi, gerçekleştirilen ziyaretten dolayı Samsun Emniyetine teşekkür etti.

Sosyal Medya Terör Saldırısı Öğretmenler Müzik Öğretmeni Öğretmen 

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