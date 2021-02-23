Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
SAMSUN - Samsun merkezli organize suç örgütü operasyonu: 57 gözaltı

SAMSUN - Samsun merkezli organize suç örgütü operasyonu: 57 gözaltı

- Gözaltına alınan zanlılar Samsun merkezli organize suç örgütü operasyonu: 57 gözaltı - Operasyon, Samsun merkez ile İstanbul, Adana ve Ordu'da 111 ekip ve 528 personelle gerçekleştirildiSAMSUN (AA) - Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda 57 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte faaliyet yürüten organize suç örgütlerinin ve karışmış oldukları suçların deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.Çalışmada, silahlı organize suç örgütünün, kasten adam öldürme, azmettirme, cebir ve tehdit yöntemleri ile ihaleye fesat karıştırma, suç örgütünün korkutucu gücünü kullanarak nitelikli yağma, yağmaya yönelik silahlı tehdit, iş yeri kurşunlama, silahla kasten yaralama, mala zarar verme, suç örgütüne gelir sağlamaya yönelik uyuşturucu madde ticareti, yine örgüte gelir sağlamak amacıyla kumar oynatmak, soruşturmanın gizliliğinin ihlali, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, suçlunun kayrılması suçlarının işlediği tespit edildi. Samsun merkez ile İstanbul, Adana ve Ordu'da 111 ekip ve 528 personelle gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda, değişik çaplarda 19 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 1168 değişik çaplarda tabanca fişeği, 86 kartuş, 30 kurusıkı tabanca fişeği, bir miktar uyuşturucu, dijital materyaller ve çok sayıda belge ele geçirildi.Operasyonda, 57 şüpheli gözaltına alındı.

Suç Örgütü Operasyonu Uyuşturucu Madde Suç Örgütü Kurusıkı Tabanca Dolandırıcılık 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Tarihe Damgasını Vuran DolandırıcılarTarihe Damgasını Vuran Dolandırıcılar
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı