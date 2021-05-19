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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
SAMSUN - Samsun Emniyet Müdürlüğü 19 Mayıs klibi çekti

SAMSUN - Samsun Emniyet Müdürlüğü 19 Mayıs klibi çekti

- Foto Film Şubesinin hazırladığı klipSAMSUN (AA) - Samsun 'da emniyet mensupları,19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çekilen klipte rol aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun 'a çıkışının 102'nci yıl dönümü için klip hazırladı.Foto Film Şubesi ekiplerince hazırlanan klipte, emniyetin çeşitli birimlerinde görev yapan polisler rol aldı.Klipte, çeşitli spor etkinlikleri ile deniz ve kara askerlerinin Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Tütün İskelesi'nden karaya çıkışı ve Türk bayrağının askerlerin ellerinde karaya çıkarılmasına da yer verildi.
Samsun Valiliği klibi, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "1919 senesi Mayısı içinde Samsun 'a çıktığım gün, elimde maddî hiçbir kuvvet yoktu, yalnız Büyük Türk Milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben, bu ulusal kuvvete, bütün milletime güvenerek işe başladım." sözüyle resmi twitterdan paylaştı.

Polis Twitter 

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