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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Samsun polisi evden hırsızlık olaylarına dikkat çekmek için kamu spotu hazırladı

Samsun polisi evden hırsızlık olaylarına dikkat çekmek için kamu spotu hazırladı

Polisin hazırladığı kamu spotu

Polis Farkındalık Çekim Engelli Vatandaş Hırsız 

-Samsun Emniyet Müdürlüğü dış görüntüsü

( SAMSUN ) - SAMSUN

- Samsun Emniet Müdürlüğü tarafından evden hırsızlık olaylarına dikkat çekmek için kamu spotu hazırlandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından "Bizi izle Samsun" projesi kapsamında, proje faaliyetlerinden olan ve "Evden Hırsızlık" olaylarının meydana gelmesinde kullanılan yöntemlere dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için kamu spotu hazırlandı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli ve Asayiş Şube Müdürlüğü personelinin rol aldığı kamu spotunun daha fazla vatandaşımızın bilinçlenmesi ve farkındalık oluşturması amacıyla dijital olarak çekimi gerçekleştirildi.
"Tedbir Elimde" adlı kamu spotunu engelli vatandaşlara yönelik alt yazılı ve normal olarak hazırlandı. (MAY-
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