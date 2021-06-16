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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
SAMSUN - Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

SAMSUN - Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

- Kaza yeri - Kazaya karışan araçlar - Hayatını kaybeden kişinin cesedinin cenaze aracına konulması - Sağlık ekipleri ve polis ekiplerinin kazaya müdahalesiSAMSUN (AA) - Samsun 'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 55 ADE 835 plakalı otomobil, Samsun - Ordu kara yolu Dikbıyık mevkisinde bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Emrah Sezmiş'e (28) çarptı.Kazada evli ve 2 çocuk babası Sezmiş, olay yerinde yaşamını yitirdi.Kaza sırasında otomobilde bulunan 3 kişinin gözaltına alındığı ancak hiçbirinin aracı kullandığını kabul etmedikleri öğrenildi.Otomobil sürücüsünün belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

Polis Cenaze Cenaze Aracı Bisiklet Polis Ekipleri 

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