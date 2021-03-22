Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
SAMSUN - Ormanların korunması için öğrencilerden klip

SAMSUN - Ormanların korunması için öğrencilerden klip

- Öğrencilerin Orman Haftası dolayısıyla çektikleri klip Samsun 'da ormanların korunması için öğrencilerden klipSAMSUN (AA) - Samsun 'un Canik ilçesinde ilkokul öğrencileri Orman Haftası dolayısıyla klip çekti."Öğretmenim Doğa - My Teacher is Nature" adlı e Twinning projesi kapsamında 16 okuldan öğrenciler farkındalık oluşturmak için "Orman" adlı rap parçası hazırladı.Proje ortaklarından Canik Uludağ Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Sibel Tok ve Fatih Temiz İlkokulu Sınıf Öğretmeni Ali Çatalkaya'nın kuruculuğunu yaptığı projede öğretmen ve öğrencilerin twinspace ortamında oluşturulan duvara yazdığı sözler, Karşıyaka Lisesi 11. sınıf öğrencisi Serhat Can Bozyel tarafından bestelendi.Öğrenciler, doğada parçayı seslendirdi. Canik Orman Okulu ve Gürgenyatak mevkisindeki ormanlık alanda çekilen klip sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Sosyal Medya Farkındalık Ormanlı Öğretmen Öğrenciler 

loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement