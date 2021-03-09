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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Samsun-Ordu karayolunda dehşet anları

Samsun-Ordu karayolunda dehşet anları

İntihar anı

İntihar Polis Olay Yeri İnceleme Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

-Olay yerinden görüntüler
-Minibüs, ceset

( SAMSUN ) -- Karayolunda intihar eden genç dehşet saçtı SAMSUN

- Samsun’da trafik ışıklarında duran araçlara çarpan araç sürücüsü yol kenarında pompalı tüfekle etrafa ateş açtıktan sonra intihar etti. Olay, Samsun’un Terme ilçesi Devlet Hastanesi Kavşağı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan 28 AAJ 914 plakalı minibüs sürücüsü Ersin Kermen, trafik ışıklarında bekleyen 16 ES 088, 55 KG 884, 55 GS 077 plakalı 3 otomobile ve 55 BBZ 16 plakalı kamyona çarptı. 4 araca çarptıktan sonra yol kenarındaki kaldırıma savrulan minibüsten hafif yaralı olarak çıkan 31 yaşındaki Ersin Kermen, yanında bulunan pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri silahlı şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Polise de silah doğrultan Ersin Kermen, polisin tüm ikna çalışmalarına rağmen pompalı tüfekle kafasına ateş ederek intihar etti. Kazaya karışan araç sürücülerinde ve çevredeki vatandaşlarda yaralanma olmazken, yaşanan olayda Ersin Kermen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay sonrası bölgeyi abluka altına alarak olay yeri inceleme çalışmalarını tamamladı. Ersin Kermen’in cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (İCÇ-SLH
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