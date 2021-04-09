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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Samsun merkezli suç örgütüne operasyon: 24 gözaltı

Samsun merkezli suç örgütüne operasyon: 24 gözaltı

Polis kamerası

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Suç Örgütü Silah Ticareti Pompalı Tüfek 

-operasyon görüntüleri

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun merkezli İstanbul, Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun merkezli faaliyet yürüten organize suç örgütlerinin ve karışmış oldukları suçların deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, silahlı organize suç örgütünün, kasten adam öldürme ve azmettirme, nitelikli yağma, silahlı tehdit, silahla kasten yaralama, mala zarar verme, uyuşturucu madde ticareti, silah ticareti ve hakaret suçlarını işlediği tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen şüpheli şahısların yakalanması amacıyla bu sabah eş zamanlı olarak Samsun merkezli olmak üzere İstanbul, Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde 60 ekip ve 206 personelle operasyon düzenledi.
Şüpheli şahıslarla bağlantılı olarak ve operasyon esnasında yapılan aramalarda, 14 adet değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, 472 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 5 adet pompalı tüfek ve 104 adet dolu kartuş, 3 adet kurusıkı tabir edilen tabanca, 2 adet muşta, 13 adet bıçak, bir miktar uyuşturucu madde, dijital materyaller ve çok sayıda belge ele geçirildi. Olayla ilgili 24 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
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