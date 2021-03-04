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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Samsun merkezli organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 13 şüpheli adliyede

Samsun merkezli organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 13 şüpheli adliyede

- Samsun Adalet Sarayı - Zanlıların midibüsle getirilişiSAMSUN (AA) - Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınanlardan 13'ü daha adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan ve gözaltı süreleri uzatılan zanlıların 13'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Samsun merkez ile İstanbul, Adana ve Ordu'da 23 Şubat'ta, organize suç örgütleri ve karıştıkları suçların deşifre edilmesine yönelik eş zamanlı operasyonda 61 şüpheli gözaltına alınmıştı. Daha önce şüphelilerden 23'ü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 25 zanlıdan biri savcılıktan, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverilmiş, biri tutuklanmıştı.Zanlıların kasten öldürme, azmettirme, cebir ve tehdit ile ihaleye fesat karıştırma, nitelikli yağma, yağmaya yönelik silahlı tehdit, iş yeri kurşunlama, silahla kasten yaralama, mala zarar verme, suç örgütüne gelir sağlamaya yönelik uyuşturucu ticareti ve kumar oynatmak, soruşturmanın gizliliğinin ihlali, suçlunun kayrılması, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri öne sürülmüştü.

Uyuşturucu Ticareti Suç Örgütü Operasyonu Suç Örgütü İhaleye Fesat Dolandırıcılık 

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