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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Gözaltına alınanların polis aracından inmesi

Polis Aracı Polis Memuru Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü Müfettiş 

-Sağlık kontrolü için hastaneye gitmesi
-Hastaneden çıkıp polis aracına binmesi
-Emniyet dış görüntü

( SAMSUN ) - SAMSUN

- Samsun merkezli İstanbul ve Çorum illerini de kapsayan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda, İstanbul SGK'da aktif çalışan memur, meslekten istifa eden doktor, ihraç polis memuru, ihraç ebe, ihraç vergi müfettiş yardımcısı ve örgüte müzahir kurumlarda çalışanların aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah Samsun merkezli Bafra ilçesi, İstanbul ve Çorum illerini kapsayan çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Örgütün haberleşme programı ByLock kullandıkları, örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifadeler bulunan, örgüte ait Bank Asya'ya para yatırdıkları tespit edilen, İstanbul SGK'da aktif çalışan memur, meslekten istifa eden doktor, ihraç polis memuru, ihraç ebe, ihraç vergi müfettiş yardımcısı ve örgüte müzahir kurumlarda çalışanların aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (MAY-
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