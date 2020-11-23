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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
SAMSUN - Lokantalarda 'paket servis' yoğunluğu

SAMSUN - Lokantalarda 'paket servis' yoğunluğu

SAMSUN - Lokantalarda "paket servis" yoğunluğu

: - Paket servis yapan motosikletli kuryeler - Lokantalardan servis yoğunluğu - Motosikletli kurye Şevket Şahin ile röportaj - Balıkçı Recep Erdoğan ile röportajLokantalarda "paket servis" yoğunluğu - Samsun 'da, lokantalar ve restoranlarda yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında müşteri ağırlama hizmetinin sonlandırılmasının ardından paket servis uygulamasında yoğunluk yaşanıyorSAMSUN (AA) - Samsun 'da lokantalar ve restoranlarda paket servis uygulamasında yoğunluklar yaşanıyor. İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelgeyle restoran, lokanta, pastane ve kafe gibi tüm yeme içme yerlerinde müşteri ağırlama hizmetleri sonlandırıldı. Masa ve sandalyelerini toplayan iş yerleri, saat 20.00'ye kadar sadece paket servis veya "gel­ - al" şeklinde hizmet veriyor. Motosikletli kurye Şevket Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid - 19 vakalarının artması nedeniyle alınan tedbirlerin yerinde olduğunu söyledi.

Kovid - 19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerle paket servis işinin yoğunlaştığını anlatan Şahin, "İşlerimiz yoğunlaştı. Biz sadece servis yapıyoruz. Maskesiz hiçbir servis yapmıyoruz. Müşterilerimiz de maskeli oluyor. Bazen on - line ödeme ise kapıya asıp gidiyoruz." diye konuştu.
Balıkçı Recep Erdoğan paket servisinin yoğun olduğunu, bazen yetişmekte zorlandıklarını ifade etti.
Erdoğan, "Belli saatlerde çok yoğunluk oluyor. Evlerindeki ve iş yerlerindeki müşterilerimize çiğ ve pişmiş balık servisi yapıyoruz. Özellikle akşama doğru yoğunluk artıyor." dedi.

Koronavirüs Muhabir 

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