Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
SAMSUN - Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğu yaşanıyor
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
SAMSUN - Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğu yaşanıyor

SAMSUN - Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğu yaşanıyor

- Havza Otogar Kavşağındaki trafik yoğunluğu - Trafikte ilerleyen araçlar Samsun 'da Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğu yaşanıyorSAMSUN (AA) - Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçiren ve tatil dönüşü için yola çıkanlar, Ankara - Samsun kara yolunda trafik yoğunluğuna neden oldu.Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen ve tatillerini memleketlerinde geçiren vatandaşlar, bayram tatilinin sona yaklaşmasıyla dönüş için yola çıktı.Çok sayıda tatilcinin yola çıkmasıyla Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Samsun 'un Havza ilçesindeki kara yollarında trafik yoğunluğu yaşandı. Samsun - Ankara kara yolunda birkaç gündür devam eden yoğunluk, özellikle tatilin sona ermeye yaklaşmasıyla arttı.Trafiğin yoğunlaştığı Havza'da Otogar Kavşağı gibi geçiş noktalarında polis ekiplerince önlem alındı.

Güzergah Bayram Tatili Trafik Yoğunluğu Tatİl Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı