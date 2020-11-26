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26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
SAMSUN - Kovid-19 tedbirleri denetimi

SAMSUN - Kovid-19 tedbirleri denetimi

- Kentin işlek caddelerinden detaylar - Trafik polislerinin HES kodu kontorlü yapmasıSAMSUN (AA) - Samsun 'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin işlek kavşaklarında Kovid - 19 tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler toplu ulaşım araçlarında sürücü ve yolcuların Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulandı. Maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarıda bulunuldu.

Polis Koronavirüs Toplu Ulaşım 

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