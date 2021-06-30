SAMSUN - Kolu asansöre sıkışan kız çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı
- Samsun itfaiye ekiplerinin kolu asansöre çocuk için gelmeleri - İtfaiye ekiplerinin çalışmaları Samsun 'da kolu asansöre sıkışan kız çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardıSAMSUN (AA) - Samsun 'da kolu asansöre sıkışan 10 yaşındaki kız çocuğu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde, Ayşe Ecrin Su Demir, ailesiyle yaşadığı apartmanın asansörüne bindi.Elinde bulunan bozuk parasını asansör boşluğuna düşüren Demir, parayı almak için kolunu kabin ile duvar arasına soktu.Demir'in kolu, hareket eden asansör ile duvar arasına sıkıştı.Çocuğu kurtarmayı başaramayan yakınları ve apartman sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.Kısa sürede olay yerine gelen görevliler, Ayşe Ecrin Su'yu kurtardı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun kolunda ezikler bulunduğu, tedavisinin sürdürüldüğü bildirildi.
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