Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Samsun kısıtlamaya uydu, sokaklar boş kaldı

- Samsun kısıtlamaya uydu, sokaklar boş kaldı

-Drone görüntüleri

Polis 

--Boş sokaklardan görüntüler

( SAMSUN ) SAMSUN

- Korona virüsü tedbirleri kapsamında dün itibarıyla kısıtlamanın başlamasının ardından Samsun’da sokaklar boş kaldı. Vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görülen Samsun şehir merkezinde yalnızca denetim yapan polisler ve kısıtlamadan muaf çalışanlar görüntülendi. Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Bulvarı, Mecidiye Caddesi gibi insan yoğunluğunun çok olduğu yerler ıssızlığıyla dikkati çekti. Boş kalan sokaklar havadan da görüntülendi (ÜK-SLH-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement