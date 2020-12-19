- Samsun kısıtlamaya uydu, sokaklar boş kaldı

--Boş sokaklardan görüntüler



( SAMSUN ) SAMSUN



- Korona virüsü tedbirleri kapsamında dün itibarıyla kısıtlamanın başlamasının ardından Samsun’da sokaklar boş kaldı. Vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görülen Samsun şehir merkezinde yalnızca denetim yapan polisler ve kısıtlamadan muaf çalışanlar görüntülendi. Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Bulvarı, Mecidiye Caddesi gibi insan yoğunluğunun çok olduğu yerler ıssızlığıyla dikkati çekti. Boş kalan sokaklar havadan da görüntülendi (ÜK-SLH-Y)



loading...