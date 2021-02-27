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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Samsun kısıtlamaya uydu, cadde ve sokaklar boş kaldı

Samsun kısıtlamaya uydu, cadde ve sokaklar boş kaldı

Samsun DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Kalaba Trol 

-Şehrin işlek yerlerinden boş kalan caddelerden görüntü
-detaylar

( SAMSUN -DRONE) SAMSUN

- Samsun’da hafta içi kısıtlama olmayan saatlerde insan kalabalığıyla dolan cadde, sokaklar, sahil ve parklar, sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte boş kaldı. Türkiye’deki vaka sayısı ve vaka artış hızı en çok olan illerden biri olan Samsun’da hafta içi dolan cadde ve sokaklar kısıtlamayla birlikte boş kaldı. Cuma akşamı saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, Pazartesi sabahı saat 05.00’te sona erecek. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Samsun’da insan kalabalığın en çok görüldüğü Mecidiye Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Kurtuluş yolu sessizliğe büründü. Emniyet ekipleri ise şehrin işlek yerlerinde araçların izin belgelerine kontrol ediyor.
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