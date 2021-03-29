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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Samsun 'kırmızı çizgi'yi çekti

- Samsun 'kırmızı çizgi'yi çekti

Vali Yardımcısı Hasan Öztürk'ün şeridi boyaması

Farkındalık Yaya Geçidi 

-İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal'ın şeridi boyaması
-Kırmızı şeridin arkasında toplu görüntü

( SAMSUN )- Samsun’da ışıksız yaya geçitlerinde kırmızı dönem başladı SAMSUN

- İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne vurgu yapmak amacıyla hayata geçirilen ‘kırmızı çizgi’ uygulaması Samsun’da başladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" paylaşımıyla tanıttığı yeniliğin Samsun’da ilk uygulaması yapıldı. İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi Devlet Su İşleri (DSİ) binası önünde bulunan yaya geçidinin iki şeridi kırmızıya boyandı. Düzenlenen etkinlikte Samsun Vali Yardımcısı Hasan Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ilk şeritleri çekti. Yapılan uygulama ile "Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir" mesajı verilerek sürücülerde farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi. (ÜK-SLH-Y)
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