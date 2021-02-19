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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
SAMSUN - Karadeniz'de 3 metreyi bulan dalgalar Samsun sahilinde tahribata yol açtı

SAMSUN - Karadeniz'de 3 metreyi bulan dalgalar Samsun sahilinde tahribata yol açtı

- Dalgaların söktüğü ağaçlardan görüntüKaradeniz'de 3 metreyi bulan dalgalar Samsun sahilinde tahribata yol açtıSAMSUN (AA) - Karadeniz'de saatteki hızı 60 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar, Samsun 'un Atakum ilçesi sahilinde tahribata neden oldu.Kentte etkili olan lodos yüzünden denizde yüksekliği 3 metreyi bulan dalgalar oluştu.Saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle Çakırlar Yalı Mahallesi sahilinde dalgalar, kıyı bandında tahribata yol açtı.Kıyıya vuran dalgalar, yaya yürüyüş yolunun su ve taşlarla dolmasına neden oldu.Çok sayıda ağaç da kökünden söküldü.

Yürüyüş Yolu Lodos 

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