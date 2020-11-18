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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
SAMSUN - İzmir'deki depremzedelere yardım

SAMSUN - İzmir'deki depremzedelere yardım

- İzmir'deki depremzedelere gidecek olan yardım tırı - Samsun Valisi Zülkif Dağlı'nın açıklaması - Yardım tırının yola çıkması Samsun 'dan İzmir'deki depremzedelere yardımSAMSUN (AA) - Samsun Valiliği koordinasyonunda, hayırseverlerin katkısıyla toplanan yardım malzemeleri, İzmir'deki depremzedelere gönderildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü önünde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Vali Zülkif Dağlı, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.Toplanan yardım malzemelerinin yola çıkacağını belirten Dağlı, "Depremzedelere ulaştırılmak üzere ilk tırımızı gönderiyoruz. İkinci yardım tırımız da birkaç gün içinde yola çıkacak. Gıda kolilerimiz ağırlıklı, battaniye, sağlık, hijyen ürünleri bulunuyor. Samsun olarak İzmir'deki vatandaşlarımızın yanındayız. Belediyemiz, kaymakamlıklarımız, sosyal yardımlaşama vakıfları destekleriyle yardımlarımız toplandı." dedi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise AFAD öncülüğünde toplanan yardımların doğru şekilde yerine ulaşacağını belirtti.
Konuşmaların ardından gıda malzemesi, battaniye , elektrikli ısıtıcı, maske ve dezenfektan taşıyan tır, İzmir'e hareket etti.

Depremzede Deprem Kaymakamlık Sosyal Yardım Hayırseverler 

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