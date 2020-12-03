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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
SAMSUN - İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

SAMSUN - İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

- Olay yerinden görüntüler - Polis ekiplernin çalışmaları - Cenaze aracı Samsun 'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybettiSAMSUN (AA) - Samsun 'un İlkadım ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.Kadıköy Mahallesi Şair Cemal Safi Sokak'taki bir inşaatta çalışan Resul Hamurcu (43), inşaatın 4. katında dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü.Arkadaşlarının düştüğünü gören işçiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan Hamurcu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis Havalandırma Boşluğu Gesi Sağlık Ekipleri 

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