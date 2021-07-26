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SAMSUN - İniş sırasında kuşa çarpan uçağın burnunda ezik oluştu
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
SAMSUN - İniş sırasında kuşa çarpan uçağın burnunda ezik oluştu

SAMSUN - İniş sırasında kuşa çarpan uçağın burnunda ezik oluştu

- Uçağın havalimanında bekletilmesi - Kuşa çarpan uçağın burnunda oluşan ezik - Teknik ekibin analiz çalışmaları - Ankara'ya gidecek yolcuların havalimanında beklemesiİniş sırasında kuşa çarpan uçağın burnunda ezik oluştu - Ankara - Samsun seferini yaparken iniş sırasında kuşa çarpan Anadolu Jet'e ait yolcu uçağı Samsun Çarşamba Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yaptıSAMSUN (AA) - Ankara - Samsun seferini yaparken iniş sırasında kuşa çarpan yolcu uçağının burun kısmında ezilme oldu.Alınan bilgiye göre, Anadolu Jet'e ait TK7135 sefer sayılı yolcu uçağı, Samsun Çarşamba Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kuşa çarptı.Ankara - Samsun seferini yapan uçağın güvenli şekilde inişi gerçekleştirildi.
Yolcuların uçaktan ayrılmasının ardından uçak teknik olarak incelemeye alındı.Saat 18.10'da Samsun - Ankara seferini yapması planlanan uçak kaza nedeniyle pistte bekletiliyor.Teknik analizlerin sürdüğü uçağın Ankara'ya gidecek yolcuları ise havalimanında bekletiliyor.

Yolcu Uçağı 

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