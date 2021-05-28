Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
SAMSUN - Hareket eden beton mikserinin altında kalan sürücü öldü

SAMSUN - Hareket eden beton mikserinin altında kalan sürücü öldü

- Hareket eden beton mikserinin altında kalan sürücünün hayatını kaybetmesi - Beton mikseri Samsun 'da hareket eden beton mikserinin altında kalan sürücü öldüSAMSUN (AA) - Samsun 'da bir kişi, arızasını belirlemek amacıyla altına girdiği beton mikserinin hareket etmesi sonucu yaşamını yitirdi.Süleyman Devecioğlu (46), kullandığı 55 K 5745 plakalı beton mikseri arıza yapınca aracı İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Çapa Sokak'ta yol kenarına çekti.Devecioğlu, arızayı belirleyebilmek amacıyla aracın altına girdi. Beton mikserinin bu sırada hareket etmesi üzerine Devecioğlu aracın altında kaldı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İncelemede, Devecioğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis Beton Mikseri Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement