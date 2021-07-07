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SAMSUN - FETÖ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli adliyede
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
SAMSUN - FETÖ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli adliyede

SAMSUN - FETÖ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli adliyede

- Samsun Adalet Sarayı - Zanlıların adliyeye getirilişi Samsun 'da FETÖ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli adliyedeSAMSUN (AA) - Samsun 'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan biri kadın 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen 4 zanlı, adliyeye çıkarıldı. Samsun 'da dün ekiplerce örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı belirlenen, örgüte müzahir bankada hesap hareketleri ve haklarında ifadeler bulunan, Sinop'ta aktif olarak çalışan hemşire ve özel sektör çalışanlarından oluşan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirilmiş, kent merkezi ve Çarşamba ilçesinde 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyon Akalan Altın Özel Sektör Gözaltı 

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