Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
SAMSUN - Evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

SAMSUN - Evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

- Ambulansı hastaneye gelişi - Yaralının hastaneye alınışı - Hastane acil servisi Samsun 'da evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandıSAMSUN (AA) - Samsun 'un İlkadım ilçesinde ikamete gelen dört kişinin silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, İ.D. (42), E.D. (24) ile kimliği belirlenemeyen 2 şüpheli, Selahiye Mahallesi Müftü Hamam Sokak'ta yaşayan H.A.'nın ikametine gitti.H.A'nın kapıyı açması üzerine eve giren şüpheliler, "bayanların başka odaya gitmelerini" söyledikten sonra silahla 4 el ateş ederek odada bulunan Adnan Karaköse'yi (29) yaraladı.Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.Olay yerine gelen polis ekipler, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Acil Servis Hastane Akalan Silahlı Saldırı Saldırı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement