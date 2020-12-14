Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
SAMSUN - Evde kına gecesi yapanlara para cezası

SAMSUN - Evde kına gecesi yapanlara para cezası

- Polisin eve girmesi - Kına gecesi düzenleyen kadınlar Samsun 'da evde kına gecesi yapanlara para cezasıSAMSUN (AA) - Samsun 'un Bafra ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamındaki kısıtlamalara uymayarak kına gecesi düzenleyen 6 kişiye idari para cezası verildi.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Büyükcami Mahallesi'nde bir evde kına gecesi düzenlendiği bilgisine ulaştı.Bunun üzerine adrese giden ekipler, kına gecesini durdurdu. Evde bulunan kişiler ise kına gecesi yapmadıklarını, söz kesme merasimi düzenlediklerini söyledi.

Polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında kurallara uymadıkları gerekçesiyle evde bulunan 6 kişiye, idari para cezası kesti

Koronavirüs Para Cezası Kına Gecesi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement