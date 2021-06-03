SAMSUN - Eski eşini darbeden sanığa 10 yıl 4 ay hapis cezası
- Mağdur Emriye M.'nin avukatı İslam Gezer'in konuşması - Emriye M'nin konuşmasıGÜNCELLEME - Samsun 'da eski eşini darbeden sanığa 10 yıl 4 ay hapis cezasıMAHKEME KARARI İLE AVUKAT VE MAĞDURUN AÇIKLAMALARI EKLENDİSAMSUN (AA) - Samsun 'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini darbeden İbrahim Zarap, 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, mağdur Emriye M. ile babası, annesi, kız kardeşi, avukatları, sanık avukatı ve kadın haklarını savunan sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı. Sanık İbrahim Z, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.Sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı duruşma, basına kapalı gerçekleştirildi. Mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 10 yıl, "mala zarar verme" suçundan da 4 ay olmak üzere 10 yıl 4 ay hapis cezası verdiği sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.Mağdur Emriye M'nin avukatı İslam Gezer, duruşmanın ardından adliyenin önünde gazetecilere, ilk celsede savcılığın mütalaasını açıkladığını hatırlattı.Karar aşamasındayken müdafi tarafından tanık bildirildiğini anlatan Gezer, "Usulen tanığın dinlenmesi gerekti. Tanığın beyanları, sanığın beyanları ve sanık müdafinin toplandığı tek bir yer var. O da şu; tarafların evlilik birlikteliği bittikten sonra Emriye'nin sosyal yaşamına ilişkin müdahaleler. 'Emriye bekar bir kadın olarak istediğini yapamaz. Çünkü o bir çocuk annesidir' denmek suretiyle sosyal hayatına müdahalelerle geçen süreç söz konusuydu. Tabii ki bu, mahkemeyi ve hükmü etkilemedi. Karar bizim için sevindiricidir." ifadelerini kullandı."Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sanığın daha fazla ceza alması için öngörülen indirimlerin ortadan kaldırılması ve daha üst sınıra yaklaşması açısından kararı istinaf edeceklerini aktaran Gezer, "Karşı taraf da buna itiraz edecektir. Bugün geldiğimiz nokta sevindiricidir. Çünkü suç, kasten öldürmeye teşebbüsten kurulmuştur. Sanığın ve müdafinin tüm beyanları, huzura çıkarılan tanıklar bu hükmü etkileyememiştir." dedi. Emriye M. ise bu sonucu alacaklarını bildiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:"Çünkü avukatıma güveniyordum. Anlattığı şeyler canımı ne kadar sıksa da yalan üzerine kurulu. Yalan üzerine kurulu bir şeyden güzel bir sonuç bekleyemezdi ve bizim istediğimiz gibi sonuç çıktı. Mutluyuz ve gayet iyiyiz. Karar açıklandığında avukatıma tekrar sordum. Çünkü ilk baştan anlamamıştım. Yine de az buldum. Şimdilik sevindirici ama daha fazla olabilirdi. Mahkemede kendini savunmaktan çok bana olan gönül bağını anlattı. Duygusal bir konuşmanın ardından cezaevinde yaşadığı sıkıntılardan bahsedip, insanların vicdanıyla oynamaya çalıştı. Sonuçta benim yaşadığım olaylar da göz ardı edilemezdi. İlk duruşmada benden özür dilemişti, bu duruşmada da özür diledi. Sözde aldatılmıştı ama aldatılan bir adam özür dilemez. Neden diledi?" - OlayKarşıyaka Mahallesi'nde 6 Mart'ta gece İbrahim Z, 5 yaşındaki kızını annesine götürmek için buluştuğu eski eşi Emriye M'yi darbetmişti.Başında ve yüzünde ezikler oluşan Emriye M. hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan Z, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmıştı.Eşinden yaklaşık 3 yıl önce boşandığı öğrenilen kadının cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde çocuğunun gözü önünde darbedilmesi sosyal medyada tepki çekmişti.Eski eşini daha önce de darbettiği ve bıçakla yaraladığı öne sürülen İbrahim Z'nin yaralama suçundan da yargılandığı ortaya çıkmıştı.
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