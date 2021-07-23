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SAMSUN - Denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın ile kızı kurtarıldı bir kişi kayboldu
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
SAMSUN - Denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın ile kızı kurtarıldı bir kişi kayboldu

SAMSUN - Denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın ile kızı kurtarıldı bir kişi kayboldu

- Denizde boğulma tehlikesi - Kurbağa adamların denizde arama çalışması - Kaybolan kişinin yakınları - Sahilde toplanan vatandaşlar Samsun 'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın ile kızı kurtarıldı bir kişi kaybolduSAMSUN (AA) - Samsun 'un Bafra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın ile kızı kurtarıldı, kaybolan akrabalarının bulunması için çalışma başlatıldı.Sahilde kayalıkların üzerinden dengesini kaybederek kızı Elif'in denize düştüğünü gören Sevilay Kılıç ile akrabaları Emre Kılıç da suya atladı.Çevredeki vatandaşların yardımıyla Elif ile annesi Sevilay Kılıç denizden çıkarıldı. Gözden kaybolan evli ve bir çocuk babası Emre Kılıç'ın bulunması için deniz polisi dalgıçları arama çalışması başlattı.Sevilay Kılıç'ın Ankara'da yaşadığı, yakınlarının düğününe katılmak üzere Bafra'ya geldikleri öğrenildi.

Boğulma Tehlikesi Polis Kayalı Deniz Polisi Gesi 

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