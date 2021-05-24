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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
SAMSUN - Denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuğu 'kurbağa adam' ekibi kurtardı

SAMSUN - Denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuğu 'kurbağa adam' ekibi kurtardı

SAMSUN - Denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuğu "kurbağa adam" ekibi kurtardı - Çocuğun boğulduğu yerden görüntü - Dalgıçların arama yapması - Çocuğun tekne ile getirilmesi - Kalp masajı yapılması - Çocuğun sedye ile taşınması - Ambulansa götürülmesi Samsun 'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuğu "kurbağa adam" ekibi kurtardıSAMSUN (AA) - Samsun 'un Atakum ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, Sualtı Grup Amirliği ekibi tarafından kurtarıldı.Mimarsinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki iskelede kardeşleriyle denize giren Irak uyruklu Murtaza Bassam (14), bir anda gözden kayboldu.Olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Kurbağa adamlar, sudan çıkardıkları Bassam'a ilk yardım müdahalesi yaptı.Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Bassam'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Boğulma Tehlikesi Hastane Assam Masaj Kurbağa 

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