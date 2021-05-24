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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
SAMSUN - Demir yoluna devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

SAMSUN - Demir yoluna devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

- Olay yerinde jandarma ekipleri - Olay yerinde kaza yapan araç - Araçtan yere saçılan eşyalar - Hastane Acil Servis önü Samsun 'da demir yoluna devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandıSAMSUN (AA) - Samsun 'un Havza ilçesinde demir yoluna devrilen otomobildeki 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.Mehmet Kumbasar'ın (48) kullandığı 06 BOV 782 plakalı otomobil, Samsun - Ankara kara yolu Bekdiğin mevkisinde kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Buradan savrulan otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra demir yoluna devrildi.Kazada, sürücü ile yanında bulunan Gülay (49), Recep Çınar (10) ve Diren Bahar Kumbasar yaralandı.Yaralılardan Diren Bahar Kumbasar, ambulans helikopterle Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Havza Devlet Hastanesi'ne götürülen Mehmet, Gülay ve Recep Çınar Kumbasar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Jandarma Ambulans Helikopter Sulama Kanalı Helikopter Trol 

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