Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
SAMSUN - Demir çelik fabrikasında yangın büyümeden söndürüldü

SAMSUN - Demir çelik fabrikasında yangın büyümeden söndürüldü

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiSAMSUN (AA) - Samsun 'un Tekkeköy İlçesindeki bir demir çelik fabrikasında çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.Organize Sanayi Bölgesi'nde bir demir çelik fabrikasının hurdaların eritildiği çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada OSB'ye ait itfaiye ekiplerinin müdahale etmesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Tekkeköy Belediyesi itfaiye ekiplerinin desteğiyle söndürülen yangın, fabrikada hasara yol açtı.

Polis Fabrika Demir Çelik Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı