Samsun'da yoldan çıkan araç uçurumdan dereye yuvarlandı: 2 yaralı

-derenin içinde araç

-Jandarmanın araçta inceleme yapması

-Jandarmanın araçtan etrafa saçılan valizleri taşıması

-Jandarma ve polis ekipleri

-Yoldan görüntü



( SAMSUN ) - SAMSUN



- Samsun'da yoldan çıkarak 40 metre takla attıktan sonra 50 metrelik uçurumdan dereye yuvarlanan panelvan kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu 14. kilometresi Gürgendağı mevkisinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak'tan Trabzon'a gittikleri öğrenilen Yusuf Erten (23) idaresindeki 53 DP 497 plakalı panelvan kamyonet direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 40 metre takla attıktan sonra 50 metrelik uçurumdan dereye yuvarlandı. Yoldan 90 metre çıkan araçta bulunan sürücü Yusuf Erten ile kardeşi Davut Erten (18) kazada hafif şekilde yaralandılar. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. (MAY-



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