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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Samsun'da yangın dehşeti: Karı-koca yanarak ağır yaralandı

Samsun'da yangın dehşeti: Karı-koca yanarak ağır yaralandı

Hastanede yaralı kocanın sedyede yatarken görüntüsü

Hafta Sonu Olay Yeri İnceleme Sokağa Çıkma Yasağı Yangına Müdahale 

-Hastanenin dış görüntüsü
-Yangının olduğu ev
-Jandarma olay yeri inceleme ekibi
-Vatandaşlar
-Vatandaşların evden duman yükselince kova ile su taşıyarak yangına müdahalesi
-Vatandaşlar ile röportaj

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da bir evde çıkan yangında karı-koca yanarak ağır yaralandı. Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesinde ikamet eden Hüseyin Kurd (69) hafta sonu sokağa çıkma yasağı olduğu için bu akşam eşi Hediye Kurd (71) ile birlikte Yeşiltepe'deki köy evine geldiler. Henüz bilinmeyen bir sebeple yangın yangında evde bulunan Hüseyin Kurd ile Hediye Kurd alevler içinde kaldılar. Hüseyin Kurd kendini alevlerin içinden son anda dışarı atmayı başarırken, Hediye Kurd ise komşuların yardımıyla alevler içinden çıkartıldılar. Yanarak ağır yaralanan karı-koca 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kurd çiftinin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Yanan ev ise Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. İtfaiye gittikten sonra evden dumanlar yükselince de vatandaşlar yangına kovalarla su taşıyarak müdahale ettiler. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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