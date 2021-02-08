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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Samsun'da uyuşturucudan 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'da uyuşturucudan 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Polisin yanında yürümesi

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Yakalama Kararı Hapis Cezası Muhalefet 

-Adliye binasına girişi
-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da "uyuşturucu ticareti, 2313 sayılı Kanun'a muhalefet ve tehdit" suçlarından toplam 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan bir kişi narkotik polisinin takibi sonucu yakalanıp cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yargılandığı mahkemece "uyuşturucu ticareti, 2313 sayılı Kanun'a muhalefet ve tehdit" suçlarından toplam 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunup yakalama kararı çıkartılan Z.B.'yi İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen Z.B., adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (MAY-
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