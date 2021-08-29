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Samsun'da tüfekle genç kadını yaralayan şahıs yakalandı
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29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Samsun'da tüfekle genç kadını yaralayan şahıs yakalandı

Samsun'da tüfekle genç kadını yaralayan şahıs yakalandı

Silahlı saldırganın polislerin arasında yürümesi

Akalan Silahlı Saldırı Gözaltı Genç Kadın Saldırı 

-Adliye binasına girişi
-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da tüfekle ateş açarak 19 yaşındaki kadını yaraladığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde 6 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S.(22), C.Z.'nin (44) ikametinin kapısına giderek burada tehditler savurup tüfekle ateş etiği iddia edildi. Olayda 19 yaşındaki H.S.A. adlı genç kadın sol dizinden vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, silahlı saldıran kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen S.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan S.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. (MAY-
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