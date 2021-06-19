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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Samsun’da trafik kazası: 4 yaralı

Samsun’da trafik kazası: 4 yaralı

Polisin araç başında tutanak tutması

Polis Hastane Trafik Kazası Bild 

-Karaya karışan araç başında yolcuların durması
-Arkadan çarpan araçtan detay
-Genel görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Baruthane Tramvay İstasyonu yakınında saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 55 AJL 62 plakalı otomobil, 65 AAJ 247 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada her iki araçta da bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Olay yerine trafik polis ve 112 acil ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2’si ayakta tedavi edilirken, 65 AAJ 247 plakalı otomobilde bulunan 8 aylık hamile bir kadın tedbir amaçlı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. 55 AJL 62 plakalı otomobilde bulunan N. H. isimli yaralı da özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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